Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 647 подписчиков

Алексей Столяров показал трогательные кадры с выписки Веры Бонд из роддома: видео

Алексей Столяров показал трогательные кадры с выписки Веры Бонд из роддома: видео

Алексей Столяров поделился трогательным видео выписки его супруги Веры Бондаревой из роддома. В видео, которое он опубликовал в личном блоге, молодая мама кормит малыша, а затем вместе с ним выходит к родственникам и друзьям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии