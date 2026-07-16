Алексей Столяров показал трогательные кадры с выписки Веры Бонд из роддома: видео

Алексей Столяров поделился трогательным видео выписки его супруги Веры Бондаревой из роддома. В видео, которое он опубликовал в личном блоге, молодая мама кормит малыша, а затем вместе с ним выходит к родственникам и друзьям.
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