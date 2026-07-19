Армия России освободила Вольное в Днепропетровской области (КАРТА, ВИДЕО)

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное. Основную роль в операции сыграли военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии, прорвавшие оборону противника и закрепившиеся в населённом пункте.
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