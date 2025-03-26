Макрон назвал вопрос снятия санкций с России преждевременным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос о снятии санкций с России следует обсуждать в контексте долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, поскольку это сейчас преждевременно.
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