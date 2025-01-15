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Зубов о поражении от «Витязя»: «Удаления в первом периоде нас подкосили. Пришлось сделать экстра-усилие, и к концу матча силенок не хватило»

«Леопарды» проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме (1:2 ОТ).  «В первом периоде удаления нас подкосили.

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