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Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по личному составу и опорному пункту украинской армии в приграничном районе Курской области.

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