Благотворительная акция.

28.03 волонтеры нашего колледжа Егомостев Егор, Шестак Артём, Бородунин Егор, Горбылев Александр приняли участие в благотворительной акции совместно с Ленинской районной организацией БРСМ ´Эстафета тепла´.
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