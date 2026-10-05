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Софи Дрозд отказалась от красной дорожки ради тренировки: гимнастика стала частью её жизни

Софи Дрозд отказалась от красной дорожки ради тренировки: гимнастика стала частью её жизни

Красная дорожка не соблазнила Софи Дрозд: когда родители звали ее на светские мероприятия, она выбирала тренировку.

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