Российские туристы в Батуми пожаловались на слежку с дрона

Российские туристы в отеле Orbi в Батуми пожаловались на дрон, который подлетал к окнам номеров и снимал происходящее на видео.
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