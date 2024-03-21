Филипп Киркоров растит двоих детей, которых для поп-короля выносила суррогатная мать. Звездные наследники часто появляются на публике и посещают светские мероприятия вместе с отцом.
Филиппу пришлось оправдываться: дочь Киркорова закатила скандал из-за наряда
Комментарии
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дд
дана даревич
Совершенно обычное поведение подростка. Моя дочка, и не такие истерики нам закатывала, праздники непослушания, что длились долгими годами. Помню, нам пришлось уйти из английской гимназии, где проучились 9 классов. Директор сказала, либо носите школьную форму, как все, либо в 10-й класс, не приходите. Училась она хорошо, особенно языки, шли на отлично. Школа та, ей очень подходила, но пришлось уйти, так как форму она категорически не носила, а заставить её, мы уже не могли, не справлялись. Заканчивали, совсем другую школу, самую обычную, "рабоче-крестьянскую", где-то на окраине города. Потом, со временем, всё выровнялось, характер стал меняться. Сейчас работает в сфере компьютерных игр, в китайской компании, неплохо зарабатывает.
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1 д.
НМ
Наталия Москаленко
У ребенка тоже может быть плохое настроение! И не обязательно это звездный наследник!
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18 час.
Vitalich
Павлин самовлюбленный, что ждать от его ребенка. От осинки не родятся апельсинки
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7 час.
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