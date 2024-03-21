Филиппу пришлось оправдываться: дочь Киркорова закатила скандал из-за наряда

дд

дана даревич

Совершенно обычное поведение подростка. Моя дочка, и не такие истерики нам закатывала, праздники непослушания, что длились долгими годами. Помню, нам пришлось уйти из английской гимназии, где проучились 9 классов. Директор сказала, либо носите школьную форму, как все, либо в 10-й класс, не приходите. Училась она хорошо, особенно языки, шли на отлично. Школа та, ей очень подходила, но пришлось уйти, так как форму она категорически не носила, а заставить её, мы уже не могли, не справлялись. Заканчивали, совсем другую школу, самую обычную, "рабоче-крестьянскую", где-то на окраине города. Потом, со временем, всё выровнялось, характер стал меняться. Сейчас работает в сфере компьютерных игр, в китайской компании, неплохо зарабатывает.