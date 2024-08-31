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Кто сделал хорватский остров Бальенац похожим на отпечаток пальца

Кто сделал хорватский остров Бальенац похожим на отпечаток пальца

У каждого, кто видит сверху остров Бальенац, возникает вопрос — что случилось с этим клочком суши. Это неудивительно, ведь небольшой островок в Адриатическом море у берегов Хорватии удивительно похож на отпечаток пальца.

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