Кто сделал хорватский остров Бальенац похожим на отпечаток пальца

У каждого, кто видит сверху остров Бальенац, возникает вопрос — что случилось с этим клочком суши. Это неудивительно, ведь небольшой островок в Адриатическом море у берегов Хорватии удивительно похож на отпечаток пальца.
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