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Царьград

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Верховный суд запретил лишать прав, если водитель не был за рулём

Верховный суд запретил лишать прав, если водитель не был за рулём

Полицейские попросили пьяного мужчину сесть за руль, чтобы заглушить двигатель, после чего в отношении него составили протокол об административном нарушении.

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