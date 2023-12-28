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Шнур написал издевательскую песню про «голую вечеринку Ивлеевой»

Шнур написал издевательскую песню про «голую вечеринку Ивлеевой»

Рокер не поддержал звездную тусовку и поиздевался над массовыми «отменами» знаменитостей. фото: соцсетиМаховик репрессий только набирает обороты — мы уже рассказывали, что происходит с участниками «почти голого» вечера в столичном клубе Mutabor.

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Комментарии
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lady lyudmila
А камень сверху почему не повесила ?
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15 час.
Елена Смирнова
почему Собчачке удаётся всегда вылезти из разных историй??? Доколе???????
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9 час.
Сергей Дмитриев
...Так вспомните, кто крестник Ксюшечки, и Вам полегчает.
Ответить
34 мин.

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