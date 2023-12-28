Шнур написал издевательскую песню про «голую вечеринку Ивлеевой»

Рокер не поддержал звездную тусовку и поиздевался над массовыми «отменами» знаменитостей. фото: соцсетиМаховик репрессий только набирает обороты — мы уже рассказывали, что происходит с участниками «почти голого» вечера в столичном клубе Mutabor.
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