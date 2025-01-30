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Президент «ПСЖ» про ЛЧ: «Нас почти выбили – 4 очка, было еще 3 матча. Но мы прошли – великолепный результат. Я всегда доверял футболистам, тренеру, нашему проекту»

Команда тренера Луиса Энрике заняла 15-ю позицию в общем этапе турнира и вышла в 1/16 турнира. «Мы очень довольны групповым этапом, поскольку он выдался непростым.

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