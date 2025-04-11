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Беглый убийца смертельно ранил командира элитного подразделения «Охотников на гринго»

Беглец из США смертельно ранил офицера так называемых «Охотников на гринго» в Мексике. Американец Сесар Эрнандес открыл огонь и попал в Эбигейл Рейес, командира подразделения, занимающегося арестами граждан США, находящихся в бегах к югу от американо-мексиканской границы.

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