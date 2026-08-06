Нижегородский физик рассказал, опасны ли телефон и наушники во время грозы

Проводные наушники и мобильный телефон сами по себе не увеличивают вероятность удара молнии. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ РАН Федор Сарафанов.