Нижегородский физик рассказал, опасны ли телефон и наушники во время грозы

Проводные наушники и мобильный телефон сами по себе не увеличивают вероятность удара молнии. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ РАН Федор Сарафанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии