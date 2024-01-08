Что может изменить освобождение российской армией Чернигова в ходе СВО

Ракетно-артиллерийские обстрелы Донецка и Белгорода, предпринятые ВСУ в канун и сразу после наступления Нового, 2024 года, стали наглядным подтверждением того, какую именно стратегию намерен избрать Киев после неудачного контрнаступления на Запорожском направлении.
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