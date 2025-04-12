На игру «Зенита» с «Краснодаром» выкупили почти все билеты

Перед игрой пройдет концерт Клавы Коки На центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» ожидается аншлаг, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе санкт-петербургского клуба.
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