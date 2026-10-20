По итогам первых трех кварталов 2026 года количество разрешений на работу для иностранных граждан, выданных МВД, достигло 215 тысячи.
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