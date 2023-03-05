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Петросян чисто исполнила на тренировке четверной флип, Валиева – четверной тулуп, Муравьева – тройной аксель

Стало известно, какие элементы ультра-си исполняли фигуристки на тренировке. Сегодня в финале Гран-при России пройдет произвольная программа женщин.

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