Делимся необычным и стильным трендом из мира маникюра.

﻿﻿Мастера нейл-дизайна продолжают неустанно трудиться, создавая новые «пищевые» тренды. Ногти с шоколадной вишней и мороженым поразили нас этой зимой, а фирменный «глазированный пончик» Хейли Бибер в тренде круглый год.