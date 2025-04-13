Делимся необычным и стильным трендом из мира маникюра.

Мастера нейл-дизайна продолжают неустанно трудиться, создавая новые «пищевые» тренды. Ногти с шоколадной вишней и мороженым поразили нас этой зимой, а фирменный «глазированный пончик» Хейли Бибер в тренде круглый год.
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