Федеральное агентство новостей №1

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Врач Игорь Строков поделился простыми советами по улучшению качества питания

Врач Игорь Строков поделился простыми советами по улучшению качества питания

Врач-нутрициолог Игорь Строков напомнил о важности сбалансированного питания для организма человека. Эксперт поделился простыми и эффективными способами улучшить качество жизни.

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