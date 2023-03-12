СССР-Россия

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Всем истерикам, разгоняющим панику о "грядущем поражении России", посвящается...

Всем истерикам, разгоняющим панику о "грядущем поражении России", посвящается...

  Почему то сейчас распространено мнение что победой над врагом является захват территории противника, ковровые бомбардировки городов и других населённых пунктов противника, "танковые клинья до Львова", окружение и красивое уничтожение врага к котлах.

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