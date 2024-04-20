Радиоактивный бункер Гитлера: как убежище «Вервольф» влияло на фюрера

Ставка Гитлера, получившая название «Вервольф», до сих будоражит умы многих историков. И дело не только в том, что бункер и другие сооружения, построенные на территории Украины, были разрушены, а потому до сих пор не изучены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии