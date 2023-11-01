В РПЦ оценили планы Болгарии оспорить право собственности РФ на храм в Софии

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 1 ноября заявил «Известиям», что власти Болгарии стремятся отменить русскую культуру, намереваясь оспорить право собственности России на храм святителя Николая в Софии.