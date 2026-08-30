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Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа

Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа

Издание Axios сообщило о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трёхстороннюю встречу лидеров России, США и Украины.

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