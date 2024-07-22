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СКР расследует взрыв газа в Апшеронске: устанавливаются причины и пострадавшие

СКР расследует взрыв газа в Апшеронске: устанавливаются причины и пострадавшие

В настоящее время устанавливаются точное число пострадавших, степень тяжести их травм, а также причины утечки газа и очаг возгорания.

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