Нестор Шуфрич: Столько украинцев погибли на войне? 400 тысяч? Мы должны знать правду!

Трамп назвал количество потерь Украины и РФ в войне, сказав, что Украина потеряла 400 тысяч военных. Зеленский заявил, что убитыми Украина потеряла 43 тысячи военных, а ранены 370 тысяч, половина из которых вернулись на службу.