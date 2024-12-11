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Нестор Шуфрич: Столько украинцев погибли на войне? 400 тысяч? Мы должны знать правду!

Нестор Шуфрич: Столько украинцев погибли на войне? 400 тысяч? Мы должны знать правду!

Трамп назвал количество потерь Украины и РФ в войне, сказав, что Украина потеряла 400 тысяч военных. Зеленский заявил, что убитыми Украина потеряла 43 тысячи военных, а ранены 370 тысяч, половина из которых вернулись на службу.

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