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Мерца освистали во время предвыборного визита на немецкий курорт

Мерца освистали во время предвыборного визита на немецкий курорт

www.globallookpress.com/IMAGO/Stefan Zeitz Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время предвыборного визита на курорт Кюлунгсборн в земле Мекленбург-Передняя Померания.

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