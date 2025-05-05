🏗 В Первоуральске построят завод по выпуску инструментов для машиностроительных, металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий.
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🏗 В Первоуральске построят завод по выпуску инструментов для машиностроительных, металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий.
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