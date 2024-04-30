После стрельбы в Шарлотте Байден призвал ужесточить контроль за оружием

Президент США Джо Байден после стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, в результате которой погибли и получили ранения несколько правоохранителей, выступил с призывом к конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии