В Котласе обсудят развитие детского туризма на форуме «Северное Трёхречье»

Специалисты отрасли, педагоги, организаторы детского отдыха и представители гостиничного и ресторанного бизнеса обсудят развитие детско-юношеского туризма на юго-востоке Архангельской области.
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