В Европарламенте назвали отказ от права вето стран ЕС наступлением на суверенитет

В случае попытки отказаться от права вето и переходе к принятию решений в области внешней политики квалифицированным большинством, небольшие страны объединения окажутся в ситуации существенно урезанного суверенитета, считают опрошенные «Известиями» депутаты Европейского парламента.
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