Восстановление отношений с США зависит не только от России — заявление президента

Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, заявил Путин. Российский лидер отметил, что это зависит и от Вашингтона.
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