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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Лейпцига» Розе о 3-м месте в Бундеслиге: «Мы сделали шаг вперед. Надеюсь, сохраним позиции» 

В воскресенье «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1) и делит с ним третью строчку в таблице. «Нам нужно немного адаптироваться [к схеме] и обороняться глубже.

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