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Мировое обозрение

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Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи

Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи

Ночная атака на Сочи и федеральную территорию «Сириус» почти наверняка была совершена не кустарными дронами малого радиуса действия, а серьезными дальнобойными аппаратами.

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