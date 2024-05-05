В Семчине из-за маленького ребёнка на 15-ом этаже вызвали спасателей

Инцидент произошёл в воскресение, 5 мая, около 15:30 на улице Семчинской в доме № 5. По данным портала, из окна 15-го этажа высовывался маленький ребёнок, который решил покидать игрушки из окна и посмотреть, как они падают.
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