Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Саммит БРИКС в Казани

Саммит БРИКС в Казани

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Ушаков - о саммите БРИКС в Казани: ✔️ Стран-членов БРИКС теперь десять: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия.

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