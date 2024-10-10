Саммит БРИКС в Казани

ДМИТРИЙ СМИРНОВ Ушаков - о саммите БРИКС в Казани: ✔️ Стран-членов БРИКС теперь десять: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии