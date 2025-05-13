❗️Севастопольцу грозит до пяти лет колонии за ложное сообщение о минировании Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего мужчины.
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❗️Севастопольцу грозит до пяти лет колонии за ложное сообщение о минировании Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего мужчины.