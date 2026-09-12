Депутат поздравил туляков с 880-летием и Днем области

В поздравлении с 880-летием Тулы Андрей Тихонов подчеркнул, что регион преобразился благодаря реализации Народной программы партии «Единая Россия», ориентированной на запросы жителей.
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