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Тульские новости

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Депутат поздравил туляков с 880-летием и Днем области

Депутат поздравил туляков с 880-летием и Днем области

В поздравлении с 880-летием Тулы Андрей Тихонов подчеркнул, что регион преобразился благодаря реализации Народной программы партии «Единая Россия», ориентированной на запросы жителей.

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