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Царьград

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Законопроект внесён в Госдуму: планируется увеличить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей

Законопроект внесён в Госдуму: планируется увеличить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов уточнил, что данной суммы пенсионерам хватит и на покупку питания, и лекарств, а также на оплату коммунальных услуг.

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