Законопроект внесён в Госдуму: планируется увеличить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов уточнил, что данной суммы пенсионерам хватит и на покупку питания, и лекарств, а также на оплату коммунальных услуг.
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Видать дело то совсем дрянь? Так обещалкины и коммунизм нам начнут сулить ... Эк их прижало то?