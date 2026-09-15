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Аргументы и Факты

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Врач Уляков предупредил, что деменция может развиваться в молодом возрасте

Деменция может развиваться и у людей моложе 65 лет, причём первыми признаками не всегда становятся проблемы с памятью, рассказал RT врач-невролог Артур Уляков.

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