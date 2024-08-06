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Регионы России

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Израильские войска ликвидировали ключевых организаторов терактов против страны

Израильские войска ликвидировали ключевых организаторов терактов против страны

Израильские военные провели ряд успешных операций против шиитских организаций "Хезболла" и "Хамас". По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командир элитного подразделения специального назначения "Радван" организации "Хезболла" Али Джамаль ад-Дин Джавад был убит в результате авиаудара в районе поселения Эбба на юге Ливана.

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