Израильские войска ликвидировали ключевых организаторов терактов против страны

Израильские военные провели ряд успешных операций против шиитских организаций "Хезболла" и "Хамас". По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командир элитного подразделения специального назначения "Радван" организации "Хезболла" Али Джамаль ад-Дин Джавад был убит в результате авиаудара в районе поселения Эбба на юге Ливана.