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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламин Ямаль: «Давления не существует, ты сам создаешь его у себя в голове. Если не думаешь о давлении, то его у тебя нет»

«Когда ты только начинаешь играть, ты стартуешь с нуля, и тогда никакого давления нет. Когда играешь плохо, давление становится лишь удобной отговоркой.

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