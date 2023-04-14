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Боррель: Евросоюз не боится возвышения Китая

Боррель: Евросоюз не боится возвышения Китая

Евросоюз не боится Китая и его возможного подъема. При этом страны ЕС понимают, что Пекин пишет историю и она напрямую зависит от его решений, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

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