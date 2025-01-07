Русские граждане в Тибете: посольство России о безопасности после землетрясения

Посольство России в Китае заявило об отсутствии информации о русских в зоне землетрясения в Тибете. Дипломатическая миссия продолжает следить за ситуацией и поддерживает тесные контакты с китайскими властями для обеспечения безопасности граждан.
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