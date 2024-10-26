Общественники потребовали запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» русского поэта Александра Пушкина, в которой нашли пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
«По усам текло»: активисты нашли пропаганду ЛГБТ* в сказке Пушкина
Комментарии
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ez
elena zimina
Назовите имена этих придурков, страна должна знать своих « героев» 🤞
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4 час.
СВ
Сергей Васильевич
Нужно меньше показывать педиков с экрана ТВ. Больше будет пользы в борьбе с ЛГБТ, чем ревизовать классику литературы.
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3 час.
М
ММ
У Лукоморья дуб срубили Русалку в бочке засолили Кота на мыло изрубили Там на неведомых дорожках Верблюды пляшут в босоножках.. Дальше не помню!
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22 мин.
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