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Депутаты горсовета приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2024 год

Депутаты горсовета приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2024 год

Ожидается, что дефицит составит 1,8 млрд рублей, однако в дальнейшем будет снижаться.Депутаты Совета депутатов Новосибирска в ходе сессии 4 декабря приняли в первом чтении бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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