Осенью, когда начинает холодать, хочется теплой, ароматной, «комфортной» еды

Есть даже такой термин, который появился в 1960-е. Комфортными называют блюда, которые вызывают в нас теплые чувства, возвращают в детство или в приятные моменты, которые хочется прожить снова ✨ Подготовили подборку из девяти блюд, которые погрузят вас в ностальгию.