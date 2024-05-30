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За Полтаву: как Россия может ответить на появление у Киева натовских самолетов

За Полтаву: как Россия может ответить на появление у Киева натовских самолетов

Вчера 5,4K прочитали Благодаря появлению на вооружении ВКС РФ модулей коррекции планирования авиабомб, российская авиация, наконец, смогла начать вносить реально весомый вклад в поддержку наступления наших сухопутных войск.

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