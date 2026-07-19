Вопрос клиента, который застал меня врасплох.

За годы работы мне задавали сотни вопросов, но один я запомнил навсегда. Во время просмотра квартиры клиент неожиданно посмотрел на меня и спросил: «Фёдор, скажите честно… А вы бы сами купили эту квартиру для своей семьи?» На секунду я замолчал.